氣立(4555)公告6月營收1.46億元，年增26.58％；累計上半年營收7.47億元，年增8％，已擺脫美中貿易戰與年初疫情造成的營運谷底，開始迎接自動化高需求成長階段，下半年可望維持高檔水準。

氣立自4月中旬起，電子業客戶訂單出貨轉強，5、6月份穩定挹注，帶動累計營收回到年成長趨勢，過去一年因美中貿易戰暫緩、以及受到疫情影響遞延的電子產業訂單，已開始恢復正常出貨狀態，其中又以消費性電子如手機、NB等拉貨力道最為強勁，顯示各大品牌今年的新款生產計畫已正式啟動。過去傳統第3季陸續展開的新機發表會，可望在第4季初順利開辦，帶動自動化設備需求暢旺。

氣立平湖邦燁新廠目前已進入驗收階段，預計本季商轉啟用，新廠規畫整合壓鑄、陽極電鍍、烤漆、CNC車間等上下游一條龍製程，今年內可望開始貢獻，並在2021年發揮投產效益。

(時報資訊)