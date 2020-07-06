台股創高、類股齊揚。今年上半年全台商用不動產及土地交易高漲，營建族群挾利多而走強，由中小型股領軍開攻，欣巴巴(9906)、鄉林(5531)、京城(2524)相繼走強亮燈漲停，鼎固-KY、皇翔(2545)、華建(2530)、全坤建(2509)、日勝生(2547)漲幅超過4%，成為多方主力軍，「營建F4」興富發(2542)、華固(2548)、長虹(5534)與遠雄(5522)全面走高。盤面上大中小型股齊揚，類股指數上漲逾2%，以312.95創高，逼近1月下旬的高點。

欣巴巴下半年建案將陸續完工入帳，該公司董事長黃(火冏)輝指出，下半年房市可望緩漲且無看跌理由，股價強勢跳空漲停開盤並一路鎖住到收盤。目前除北投「曉陽明」外，明年台南與高雄楠梓建案將陸續入帳，明後年還有桃園、新北三重的案子，支持4年內營收成長無虞，股價自6月12日20.5元一路起漲，三週的時間上漲超過17元，漲勢凌人。

鄉林積極經營中國市場，青島涵碧樓莊園今年將全數完售，南京酒店式公寓與商辦銷售也將進入尾聲，挹注業績；短線股價下修到9.5元附近，今日冷不防地直衝漲停，寫下農曆年後高點。至於南霸天京城建股先前在股東會發出豪語，有信心今年業績更好，全年營收60億元起跳，多方短線休息後，今日跟隨大盤攻高一度漲停，並順利突破前高並改寫2011年2月以來新高價。

台股資金行情沸騰，熱錢也湧進不動產市場，第二季土地交易總額再度衝破800億元，上半年累積已達1,659億元，相較去年同期激增15%。此外，新台幣匯率強勁升值，資產題材熱燒，營建股全體總動員開攻，欣巴巴、鄉林今日笑收漲停板，京城、鼎固-KY、皇翔、華建、日勝生等大漲4%以上。台灣房屋總裁彭培業認為，下半年房市具有可看性，H2比H1更樂觀可期、動能更大，產業面支持營建股還有表現空間。

(時報資訊)