監察院調查報告質疑，公衛護理師包山包海，職務內容又「危」又「勞」，但被排除認列危勞職務，使其權益受損，監察院5月19日通過調查報告，對衛福部提出糾正。

監院調查報告指出，衛生所職掌業務益趨繁雜，包山包海，除傳統的傳染病防治、婦幼衛生、預防接種外，新增之癌症篩檢、公費流感疫苗接種、社區精神疾病患者之關懷訪視，都使得有限的護理人力及時間，永遠有做不完的工作，導致衛生所護理師需利用許多個人例假日及休息之時間處理公務，付出犧牲家庭生活與健康的代價。

監委質疑，公衛護理師既危且勞，但卻未列在「危勞職務」中，權益受損，而監委調查時，衛福部卻說，該部難以統籌認定全國醫護危勞職務，或反對為醫護危勞職務認定標準的主責機關。

監委尤其不滿的是，在銓敘部全面排除衛生所護理師認列危勞職務適用範圍後，衛福部更於2018年7月18日召開會議訂定全國醫護人員危勞職務範圍的認定原則，全盤接受銓敘部的作法；監委認為，衛福部未能本於主管機關職責，依衛生所公共衛生護理師的危勞程度進行專業判斷，顯有違失。

調查報告指出，衛福部109年地方衛生機關業務考評事宜共分醫政類、長期照顧類等8大項目，共有135項。監委尹祚芊說，以預防接種達成率來說，公費流感疫苗2016年起，接種目標數從300萬劑增為600萬劑，但公衛護理師並未增加人數，只有錢如何打疫苗？尹祚芊並引據統計，高雄市三民區一名公衛護理師服務的人數，將近5萬人，等於美國的10倍，彰化彰彰化市一名公衛護理師服務將4萬人，可見公衛護理師有多可憐。

與尹祚芊一樣，具有護理師背景的監委王幼玲也說，公衛護理師可說是從產房管到安寧病房，從出生管到死，「公公婆婆」太多，既歸地方衛 生局來管，衛福部的署、司都可以丟業務下來，從戒菸管到精障者訪視，但只有業務費、沒有人事費，造成業務不斷增加，相關現象衛福部應該要正視。

(中時 )