台中市新聞局長黃國瑋說，受新冠肺炎疫情影響，許多音樂活動都被取消，市府改採線上直播，發揚台中在地搖滾樂。（盧金足攝）

人人都是第一排搖滾區！今年因新冠肺炎防疫關係，「搖滾台中」改採線上直播，17日下午5時至晚上10時，及18日下午4時至晚上10時準時上線，包括魏如萱、宇宙人、麋先生等超強卡司參加，更串聯日本、泰國、韓國、馬來西亞等4國知名樂團，舉辦跨國線上直播音樂節，今年「搖滾台中」線上直播、免費收看，大家不用到場也能跟著螢幕嗨翻天。

新聞局今日舉行「2020搖滾台中」起跑記者會，由去年獲選為搖滾台中數位合輯之一的樂團「貝婷大師」開場，海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻等樂團也出席，展現經典在地陣容，只在台中搖滾！

新聞局長黃國瑋說，今年受新冠肺炎疫情影響，許多音樂活動都被取消，但音樂人需要被大家聽見，市府決定續辦，改採線上直播，盼透過這樣的舞台，發揚台中在地搖滾樂。

海克力斯樂團指出，搖滾台中舉辦13年，樂團已成立20年，台灣獨立音樂發展環境愈來愈好，現在比以前更重視獨立音樂，希望各界能繼續支持，盼透過線上直播，可讓更多人看見他們的音樂。

今年「搖滾台中」線上直播、免費收看，大家不用到場也能跟著螢幕嗨翻天，打開手機、平板或電腦，「人人都是第一排搖滾區」，甚至海外樂迷也可同步狂歡，期望以音樂的力量，祈願疫情盡快平息。

邀請魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、康士坦的變化球、I Mean Us等共11個國內知名樂團演出。

此外，台中在地創作者有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮，及老破麻5組樂團；國外樂團包括日本、泰國

、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中；另還邀請泰國大山音樂節、日本Fuji Rock亞洲2大音樂祭，現身說法音樂面對嚴峻挑戰的因應之道。

(中時 )