義大利電影配樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）上週因摔傷引起併發症，逝世於羅馬，享耆壽91歲。顏尼歐一生參與500多部電影，其中最有名莫過於《荒野大鏢客》主題曲，配樂旋律深入人心，成為群眾文化記憶一部分。此外，膾炙人口的作品包括了《新天堂樂園》、《教會》、《四海兄弟》、《荒野大鏢客》、《海上鋼琴師》等配樂。在台灣最耳熟能詳的則是《霹靂布袋戲》中《黑白郎君》早期搭乘幽靈馬車時的出場配樂，出自他於1982年美劇《馬可波羅》的〈La grande marcia di Kublai〉一曲。

顏尼歐莫利克奈在2007年獲得奧斯卡終身成就獎，成為第2位獲此殊榮的作曲家。此外，他獲得兩次葛萊美獎、兩次金球獎、五次英國電影和電視藝術學院獎等多項音樂獎項，2016年以《八惡人》榮獲第88屆奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎。顏尼歐與多位金獎導演合作，包含昆丁塔倫提諾、克林伊斯威特、布魯斯史普林斯汀、已逝的貝納多貝托魯奇；他的經典配樂也曾受王家衛青睞，將旋律引用於《一代宗師》之中，為電影劇情穿針引線，王家衛得知憾事後，在微博以8字哀悼：「往事長存，心中有過。」，並放上電影原聲帶的封面懷念。

王家衛日前監製新片《50年一瞬間的魔幻時刻》就在記錄顏尼歐莫利克奈的傳奇一生，並由《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》義大利著名導演朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）編劇執導，導演朱賽貝說：「我希望這部紀錄片不僅可以向世界各地熱愛顏尼歐音樂的觀眾們展現他的人生，而且通過他作曲的電影片段，讓所有觀眾都愛上這位20世紀首屈一指，廣為人熱愛的音樂家。」

(中時 )