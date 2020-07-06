台中市議會副議長顏莉敏（右五）到場與漁民歡慶屬於自己的節日。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

梧棲漁港舉行2020台中市漁民節慶祝活動，副市長令狐榮達(右五)特到場頒獎表揚。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

梧棲觀光漁港是著名的休閒景點，更提供全市豐富的水產美食！台中市政府推動農漁產品六級產業發展，輔導台中區漁會轉型升級，6日在梧棲漁港舉行2020台中市漁民節慶祝活動；副市長令狐榮達除頒獎表揚全市80位模範漁民及5位漁會員工外，並感謝漁會長年來對漁業的貢獻及付出。

2020台中漁民節慶祝活動，與會有行政院農委會漁業署長張致盛，台中副市長令狐榮達、市府農業局長蔡精強、全國漁會總幹事林啟滄、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任，立法院副院長蔡其昌服務處代表、市議員張清照服務處代表，台中區漁會理事長鄭麒麟、常務監事陳慶林、總幹事趙朝森，及在地里長和多位漁民皆到場歡慶。

令狐榮達表示，台中市由山海屯城組成應善用海洋資源，市府看好港區發展，可進行遊艇、定點停釣等活動，極有潛力；目前海洋生態館內部正進行設施裝修，未來與高美溼地、大安濱海樂園、龍井麗水漁港等，連結成沿海的觀光廊帶深具發展潛力。

令狐榮達指出，今年松柏漁港新建魚貨多功能拍賣市場設施結構體完工後，將委託台中區漁會經營管理，規畫在地漁產品推廣與供應計畫，持續研發「烏魚精」、「烏魚面膜」，創造高經濟效益，另配合行銷活動，落實漁產品轉型，提高漁民收入。

農業局長蔡精強表示，市府去年輔導台中區漁會開發具當地特色「梧棲野生烏魚鬆」，吸引關注，今年再推去魚腥味的「精緻烏魚鬆」，以及為「烏魚子」重設計意象包裝呈現質感，並透過每年舉辦活動，讓漁民聚集交流，同時也向漁民朋友表達謝意。

蔡精強說，市府每年投入二類漁港包括松柏、五甲、塭寮及麗水漁港約1500萬元，定期疏浚工程及改善港區設施，照顧漁民作業需求；梧棲漁港已獲行政院農委會漁業署「108年度第一類漁港環境清潔評鑑活動」優勝獎項，今年松柏漁港也加入全國評鑑。

農業局強調，市府及漁會攜手合作，提供漁民安全舒適工作空間及販賣環境，梧棲漁港首創全國規模最大的魚貨直銷中心，分別設128處魚貨直銷區、73處漁民銷售區、12處以上的餐飲區，共210多個據點，朝向多元化周邊經營，已形成中部指標性觀光漁港，帶動產業發展、吸引人潮，讓台中漁業呈現嶄新風貌。

(中時 )