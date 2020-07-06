莒光國小指導學生利用植物的特徵創作出童趣的詩，編製「莒光原生植物圖鑑」。（莒光國小提供）

新北市莒光國小執行環境教育方案「諾亞方舟計畫」，以原生植物復育概念改造校園，更設計「歡喜護種行」課程帶領學生建立校園原生植物QR Code地圖，並由學生利用植物的特徵，創作出童趣的詩句，打造獨一無二的校園植物詩意地圖。

莒光國小於2012年起參與新北市環境教育方案「諾亞方舟計畫」，原本是由校園生態志工在學校一小角落進行原生植物復育，8年期間，原生植物慢慢從小小親水池延伸到貝貝園、操場旁草地，志工逐步種植蕨類、水生植物，打造成原生植物棲地。

「你是個旅人嗎？帶著好奇的心走遍天下，成就了自己的夢想」台灣蒲公英（莒光國小許映文）。學校還請學生用植物的特徵創作新詩，編製「莒光原生植物圖鑑」，將原本枯燥難懂的植物知識化為親近易懂語言。此外，學校更進一步，建置雲端原生植物QR Code地圖，讓外賓和訪客透過即時線上導覽欣賞學生童詩作品。

植物圖鑑主編周理慧老師表示，學生透過觀察原生植物描繪，讓寫作的功力更上層樓，也更加關注台灣的自然生態相關議題。

新北市教育局工程及環境教育科科長李幼安表示，新北市長期推動環境教育方案，補助各校執行環境教育融入校本課程，尤其重視外來種入侵及原生種復育議題，今年更辦理「環境教育方案2.0—川山家計畫」，將原生物種保育重要性融入學校課程推廣，更期待與世界接軌。

(中時 )