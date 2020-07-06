蘋果(Apple)今年度的五大最新系統都已在 WWDC20 蘋果全球開發者大會中公開。在短短的主題演講中，事實上有不少新功能無法被完整介紹。如果你好奇 iOS 14 的相關新功能，不如花一點時間來學習全新的「背後輕點」功能。

蘋果的 iPhone 一直以來都是為了全人類而生的功能，因此對於聽覺、視覺上略有障礙的使用者，蘋果事實上也設計了一整套適合他們的全新使用方法，讓他們能無礙的使用 iPhone 等蘋果裝置。在 iOS 14 中，蘋果就在「輔助使用」項目中，除了增加「耳機調節」、群組 FaceTime 可偵測手語等功能，還增加了「背後輕點」的功能。而這一項新功能如果巧妙使用，預計也能提升不少效率。

iOS 14 新增「背後輕點」功能。(iPhone截圖)

iOS 14 新增「背後輕點」功能，輕敲 iPhone 背面可指定來完成多種小任務。(iPhone截圖)

透過「設定 > 輔助使用 > 觸控 > 背後輕點」的路徑，可以找到相關設定。在「背後輕點」項目中，區分為「點兩下、點三下」的不同設定。在當中，你可以照自己的需求與習慣，將特定功能與敲 iPhone 機身背後兩下、三下的動作綁定在一起。例如截圖、回主畫面、控制中心、通知中心、靜音、Spotlight、向上捲動、向下捲動等控制方法，都可透過輕點 iPhone 背後兩下、三下來完成。

(科技)