小鐘6日與姊姊一起錄JET節目《命運好好玩》，近日忙外景的他膚色黑了一圈笑說：「想說夏天曬黑一點，我不想做膚淺的人，白活一輩子。」提及感情近況，他坦言一直有在跟女生接觸，「圈內、外都有，我都很心動，就看對方感覺怎麼樣，還是朋友的階段，沒有更進一步」。擁有客家節儉美德的他近期也改變觀念，「現在錢不會看那麼重，一人平均一餐大概1500到2000元」。可惜與28歲女星約會被打槍，「如果真的跟她交往，會說我真的眼光好」。

小鐘對於該女星身分顧左右而言他，僅透露對方登過雜誌封面、錄過很多節目，其他閉口不談，「講出來你們一定都認識她，一度有機會，後來又因一些事情耽擱，腿很美」。他害怕這種好感是自己單方面認知，更怕公開後對方不開心。一旁的鐘姊連忙緩頰，「還不到那階段，弟弟的朋友我都看過。」她曝小鐘多半喜歡鄰家女孩，不是妖豔型女生。

小鐘（右二）與姊姊（左二）錄《命運好好玩》。（JET提供）

小鐘對約會女生年紀不設限，可接受對方小自己18歲，「現在最糟糕的一點，我已經48歲，有時跟我年紀差到20歲，她們會想很多，想自己如果40歲，我那時就快70歲了」。語氣雖然有些無奈，但身材緊實、膚色黝黑的他看起來其實狀態頗好。

(中時 )