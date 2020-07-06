新北市長侯友宜今（6）日在市議會進行政總質詢時，強調「財政收支劃分法」不修法，地方政府財政分配不均，對新北市民來說，極為不公平。他舉出六都人均預算為例，台北市每人為六點四萬元，桃園市每人五點四萬元，但新北市每人只有四點四萬元，連人口數只有新北市一半的桃園市，人均預算都比新北市多一萬元，非常不合理。

新北市議員黃永昌表示，新北市有人口四百零二萬，六十五歲以上人口約有五十九萬餘人，社福預算約占總預算的十六%，平均每人每年七千餘元。桃園市人口二百二十五萬人，六十五歲以上人口約有二十八萬餘人，社福預算也是總預算的十六%，平均每年每人則有九千七百餘元，希望新北比照桃園市，提升老人福利。

侯友宜則呼籲，中央應儘速修法，還四百萬新北市民一個公道，也讓市府團隊能順利為民服務。他說，以新北市的人口規模，如果比照台北市人均預算，每年總預算應該達到二千五百億元，目前卻只有一千七百億元，整整少了八百億元，只能用「巧婦難為無米之炊」來形容，源頭沒有解決，對新北市極為不公平。

他表示，擁有四百零二萬人口的新北市，在中央統籌分配稅款及一般補助款的人均預算上，實際上都是六都最少的。雖然財政拮据，市府仍開源節流，全力以赴為民服務。若中央儘速修改「財政收支劃法」，讓新北市得到公平對待，市府在基礎建設、重大建設及社會福利等作為，將能大力施展。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)