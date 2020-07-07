自從新冠肺炎爆發以來，許多科學家都投入相關研究。近日有一項研究表示，6萬年前生於舊石器時代尼安德塔人（Neanderthals）的基因，可能與新冠病毒有關。

據《CapeTown ETC》報導，研究人員指出，第3號染色體上的基因組是從尼安德塔人身上取下來的，該組基因被視為與新冠肺炎有關的區域。研究指出有2個與肺炎病例相關的遺傳區域，這些都來自第3號染色體，其中6個基因、9個染色體所在的區域正是A、B、O血型，因此研究人員開始對遺傳危險因素進行研究。

研究人員表示，他們發現尼安德塔人基因與感染新冠肺炎相關；而擁有這個基因的人，在南亞約有30％、歐洲8％，最普遍則是在孟加拉國，有63％的人口至少擁有一組尼安德塔人基因。

科學家指出，目前尚不清楚尼安德塔人的基因為何與新冠病毒有關，也不知道他們來自的地區，有哪些特徵會導致嚴重的肺炎疫情，以及任何相關特徵的作用是否對目前冠狀病毒，或其他任何病原體有特異性；一旦證明了這點，就有可能推測出尼安德塔人對相關病原體的關係。

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(中時電子報)