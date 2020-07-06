桃園怡仁綜合醫院設有復健科門診及復健中心，復健中心以專業為基礎，結合企業化經營理念，建置高齡友善無障礙環境，治療儀器持續更新。在軟實力上，工作人員編制持續擴充，透過在職教育不斷進修，保持服務與品質第一的人性化醫療。

為讓病人獲得多元化的復健療程，怡仁醫院復健中心特別採用「機械外骨骼HAL®」(Hybrid Assistive Limb，又稱為混合輔助肢體)，可用於脊髓損傷、中風下肢癱瘓與腦部帕金森斯症等患者的醫療復健領域。

機械外骨骼能藉由皮膚表面的感應器，讀取人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，協助穿戴者完成其「打算要做」的動作，如站立、行走等等，藉由加強、調整大腦－脊髓神經元與神經元－肌肉之間的連結，讓病人重新學會跨步的感覺，促進身體功能的改善和再生。

目前正在配合穿戴機械外骨骼進行復健療程的何小姐表示，穿戴機械外骨骼進行復健，走路較無穿戴時平穩，而使用後，腳也較不易外翻。期待機械外骨骼能帶給不良於行的病人在復建療程上更多的幫助。

(中時 )