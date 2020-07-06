金門警方查獲的毒品之一。（警方提供）

金門警方查獲的毒品之二。（警方提供）

金門警方查獲的毒品之三。（警方提供）

金門警方查獲的毒品之四。（警方提供）

金門警方查獲的毒品之五。（警方提供）

金門警方跨海赴台追查毒品源頭。（圖／警方提供）

金門警方今（6）日交出上半年掃毒成績單，共查獲包括海洛因、安非他命和毒咖啡包、大麻在內計87件91人次，未來仍將持續打擊不法，做到「強打少年藥頭、防制毒品入侵校園」、「阻絕毒品於境外」的工作目標，也期待鄉親給予支持鼓勵。

縣警局說明，今年上半年已查獲各類毒品案87件91人次（含犯行較重的運輸、販賣類型12件16人次） ，另查扣各級毒品合計近19公斤，其中更有個案查扣毒品咖啡包達1985包，有效遏止毒品入侵校園及青少年族群，查緝毒品成效與歷年相較，可說是成績斐然。

警方列出查獲的重大個案如下：一、刑警大隊偵破鄭姓犯嫌等4人運輸、販毒集團案，查扣毒品咖啡包1985包（總毛重1萬8579公克）、第2級毒品安非他命28公克、第3級毒品愷他命20小包（總毛重82.46公克），其中鄭嫌等3人經地院裁定羈押禁見。

二、刑警大隊跨海溯源，偵破新北市洪姓嫌犯販賣第1級毒品海洛因及第2級毒品安非他命案，起出海洛因2小包（總毛重4.68公克）、安非他命5小包（總毛重7.43公克），同案並清查3名藥腳到案。

三、刑警大隊跨海溯源，偵破新北市李姓嫌犯販賣海洛因及安非他命案，同案並清查4名藥腳到案。

四、金湖分局溯源偵辦毒品案件，偵破鍾姓犯嫌販賣第2級毒品安非他命案，起出毒品吸食器1組、毒品分裝袋1批等證物，鍾嫌經地院裁定羈押禁見（少年藥頭案件）。

五、刑警大隊偵破許姓毒販意圖販賣持有毒品案，於金寧鄉將許嫌拘捕到案，起出第2級毒品安非他命9包（總毛重54.34公克）及電子磅秤等證物。

六、刑警大隊偵破黃姓毒販意圖販賣持有毒品案，於水頭碼頭將黃嫌拘捕到案，起出第2級毒品安非他命9包（總毛重17.57公克）、毒品咖啡包2包及販毒所得新臺幣37萬餘元等證物。

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七、金城分局偵破李嫌等3人持有第2級毒品安非他命案（總毛重3.96公克），全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

八、金湖分局偵破石嫌等2人持有第2級毒品安非他命案（總毛重2.43公克）；偵破蔡嫌持有第2級毒品大麻案（毛重3.52公克），依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

警方表示，縣長楊鎮浯多次於公開會議中，指示縣警局專案、專責加強查緝各類毒品，目前持續落實建構反毒通報網、以查緝少年藥頭及向上溯源供毒藥頭為重點工作，也嚴防國內疫情趨緩後，毒品人口跟著「解封」，全力打擊犯罪，確保金門優質生活環境。

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(中時 )