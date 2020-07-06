「凶宅」，在一般人眼中，常淪為飯後八卦的話題，甚至前陣子還吹起一陣凶宅探險風潮。可是你知道嗎？「凶宅」在房仲、投資客、屋主眼中，皆是不動產的「死刑」代名詞。民俗專家林正義，日前在節目上便分享了一則，因入住凶宅賠上3條人命的悲劇。

民國88年，一家四口因爸爸因故去世，決定離開傷心地，尋覓新的租屋處，找上了當時，鑽研風水命理10餘年的風水老師林正義，陪同看房。林正義回憶「那是一間在北市郊區，坪數大還有頂樓加蓋，但我們熟悉那個味道(屍臭味)，所以我當下就馬上勸他們看下一家。」

繞了一圈，一家人依舊選擇了那間在北市郊區，坪數大，便宜，頂樓加蓋的房子，一家人考慮到未來會增值的可能，不加思索便買下來住了進去。起初住了一年，看似安適無常。誰知道了第二年，大哥便因情傷，酗酒後在頂樓窗的中柱自縊去世。

而又過了不久，家中的大姐，婚後就住在北市郊區附近。離奇的是，每每在回娘家後，總會和姊夫激烈的大吵，最終演變成互毆。家中小弟看不過去，便抄起菜刀到姊夫住屋處砍了30幾刀。林正義表示「那小弟本來為人也挺老實的！」並對此感到十分驚訝。

而在小弟經判刑出獄後，和女友結婚產下一子，並請媽媽照顧。誰知道媽媽竟怕孫子著涼，把棉被加厚，讓原本城倒睡姿勢的嬰兒，因無法轉身窒息而死。而小弟和老婆也因傷心過度，離開北市郊區搬往大陸。更詭異的是，家中大姐竟也因傷心過度，跑到之前大哥自縊時窗戶旁，在同一個位子，用尚未拆解的繩子上吊自盡。

民宿專家林正義事後說明，原來這間位在北市郊區的頂樓加蓋，之前住著另一位老母親，經兒媳勸阻搬家無果，留下一句「我死都不會搬！」，便在那扇窗旁上吊自盡。林正義也呼籲大家租屋時，若剛進門感覺身體不舒服，就可以趕快換下一家了；也可以考慮帶上羅盤或指南針，觀察指針晃動的情形，來看租屋處的磁場是否雜亂、有破口，避免租到不滿意的房子！

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