西湖渡假村取得「金級環保標章旅館」、「金級環保標章餐館」、「金級環保標章育樂場所」及「環境教育設施場所」，為全台唯一取得環保署「三金一環」的旅遊業者，共同推動綠色旅遊。（何冠嫻攝）

因應後疫情時代，環保署將旅遊行程加入綠生活元素，6日環保署長張子敬等人至三義鄉西湖渡假村，宣布今年首度與5家旅行業者合作，推出綠色旅遊行程，支持在地產業，降低排碳量，振興在地旅遊。

環保署推動綠色旅遊，主打景點好玩又綠色、餐廳好吃又惜食、住得時尚又環保，結合環保集點活動，最多1人送6萬綠點享好康，以環保消費模式，達到振興經濟、休閒旅遊與兼顧環保目的。

張子敬說明，環保署一直以來推動「綠生活」相關工作，與民間企業團體一起默默耕耘，除了原森旅行社持續申請環保標章外，西湖渡假村更整合單點旅遊的包裝概念，取得「金級環保標章旅館」、「金級環保標章餐館」、「金級環保標章育樂場所」及「環境教育設施場所」，以「三金一環」帶給民眾全方位的環保饗宴。

西湖渡假村鼓勵遊客自行攜帶個人盥洗用品，提升環保意識外，餐館堅持使用在地、當季食材，整合園區場所以及環保意識與作為，成為全台唯一取得環保署「三金一環」的旅遊業者。

西湖渡假村副總吳國呈表示，今年推動綠色旅行，將重點放在食農教育，規畫食農小學堂，讓遊客與親子認識植物的生長、採摘過程以及餐桌上的呈現方式等，並且結合園區內的「香草世界」，以無農藥栽種的各種類香草，讓遊客現場採摘並沖泡香草茶，以現摘方式呈現食材最天然的味道。

環保署期盼，藉綠色旅遊，結合各部會、地方政府及民間企業團體資源與民眾一起「用在地」、「惜資源」、「護環境」，吸引更多國內旅行業者共同響應，展現台灣綠實力。

(中時 )