台灣知名藝術拍賣公司「宇珍國際藝術」，因去年受2名收藏家委託拍賣寶瓶象牙底座、牙雕瑞獸吊飾、文房四寶等一批珍奇的象牙製藝品時，遭人向警方檢舉涉嫌非法買賣、陳列象牙製品，台北地檢署調查後，依違反《野生動物保育法》起訴宇珍公司張姓總經理、游姓、林姓收藏家3人，並向法院聲請宣告沒收這批象牙製品。

據指出，宇珍公司是台灣第一間拍賣公司，迄今已有30年歷史，堪稱是台灣拍賣界龍頭，宇珍公司日前在新冠肺炎疫情解封後，舉辦台灣首次拍賣，倍受矚目。

起訴指出，宇珍公司主要經營玉器、瓷器、銅器、字畫等藝品拍賣業務，游姓男子收藏「碧玉鳳駝寶瓶1對及象牙底座」、另林姓女子則收藏「牙雕瑞獸吊飾、人物圖名片盒、印(4件1組)」、「文房四寶組(3件1組，含筆掭、長方印、印泥盒)」。

宇珍張姓總經理、游男、林女3人明知象牙飾品，屬於「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)」列管，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列展示，且均非經台北市古物議會審議指定之一般古物，並無《文化資產保存法》適用，游、林仍於去年1月、5月委託張展覽陳列銷售寶瓶象牙底座、文房四寶等象牙製品。

保七總隊接獲檢舉，搜索宇珍公司，查扣這批象牙製品，檢方依違反《野生動物保育法》起訴3人，並向法院聲請宣告沒收這批象牙製品。

(中時 )