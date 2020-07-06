美股期指大漲、陸股創高，加上外資今日大舉買超201.52億元，較上周五近倍增，助燃資金行情，台股今日股匯雙漲，集中市場輕鬆晉級萬二關，衝上12116.70點。今日集中市場百花齊放，盤初，權值三帥台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)連袂揚升，輔以聯發科(2454)開盤即填息大振IC設計族群士氣、防疫生醫高燒不退、5G網路取代馬路助攻PCB與網通族群，大盤多頭總動員，5分鐘內即拿下萬二城池，隨後更於萬二處狹幅震盪，激盪出量價齊揚熱鬧市況，臨收台積電、聯發科再一個漂亮甩尾，將大盤甩上12100關，終場大盤收12116.70點，勁揚207.54點，總成交值放大至2483.95億元，為連續第二個交易日維持2千億元以上。

分析師指出，隨外資持續歸隊，台股大盤短期內不容易重挫，加上季線、半年線與年線三線交集，維繫中長線趨勢不致大跌。

盤面上，面板族群受惠第三季漲價議題，近期交投緩升溫，今早面板雙虎友達(2409)、群創(3481)領軍開高，雙虎開盤不到1小時，成交量雙雙衝破9萬張，友達股價更於盤中衝上漲停10.4元，終場收10.2元，激勵群創跟漲至8.38元，成交量雙雙暴衝逾30萬大張。智冠(5478)搶搭3倍券列車，今放量收漲停128元，創波段新高，帶動網龍(3083)、橘子(6180)、宇峻(3546)等遊戲股人氣同步升溫，股價收漲2~5%不等。

今日外資大舉掃貨買超201.5261億元，為史上第33大單日買超，投信買超3.3215億元，自營商買超64.0933億元，三大法人買超268.94億元。統計本月以來，外資累計買超373.27億元，今年以來賣超降至5785.71億元。

分析師指出，外資在上半年倒貨5600億元，終將陸續回補，因新冠疫情再惡化空間相對有限，加上各國已大舉投入資源開發新冠苗與相關藥物下，面對疫情，恐慌情緒不再像首次爆發那樣激烈。而目前全球大撒幣，資金行情將嘉惠資本市場表現，充沛的資金是支撐本波台股走勢趨堅的主因，但須注意漲多風險，建議布局高科技、高殖利率權值股，或是股價已重新整理過、業績成長與營收表現佳、且產品為市場發展趨勢的標的，以選股不選市方向，逢低進場投資。

而對於振興券效應，分析師表示，三倍券所帶動的消費商機，對中低位階消費效應相對有挹注，尤其在民生必需品上，更有機會提升民眾的消費意願，反觀消費性電子、3C產品等，由於單價較高，提升民眾消費的意願較低。相對來說，食品、通路等相關最為看好，除受惠於三倍券利多外，另有中元普渡題材加持，對於業績面可望有更大的挹注。

(時報資訊)