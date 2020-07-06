記憶體模組大廠威剛(3260)第二季營收倒吃甘蔗，受惠固態硬碟(SSD)及個人電腦需求不減，6月營收攀升至27.3億元，年增40.96%，第二季合併營收為73.32億元，季增率約2%，並創下近7季新高。

威剛6月營收續強，達近22個月以來單月營收次高，月增6.28%，年增率逾4成，並帶動第二季營收創下近7季以來新高，也交出年增率達近32%的佳績。

威剛表示，雖然全球經濟活動受疫情干擾，但在家工作及遠距教學的新生活型態，讓第二季記憶體需求不減反增，包括DRAM模組及SSD的備貨動能逐月向上，6月SSD產品營收也續創歷史新高達9.66億元，較去年同期成長近7成。6月營收結構方面，DRAM產品營收13.85億元，營收貢獻50.72%；位居第二大產品線的SSD營收占比為35.4%，是連續第二個月營收比重站穩35%以上，單月產品營收朝10億元大關邁進。

威剛第二季營收逐月跳增，單季營收為73.32億元，季增2.04%，年增31.61%；DRAM產品營收貢獻52.31%，SSD營收占33.08%，記憶卡、隨身碟與其他產品線為14.61%。今年上半年合併營收為145.17億元，年增21.19%，其中DRAM營收約占48.93%，SSD營收比重32.17%，記憶卡、隨身碟與其他產品線占比為18.9%。

(時報資訊)