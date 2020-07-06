中職新人測試會今日登場，5球團總教練、球探都到場，要從砂礫中發現珍珠，其中統一獅總教練林岳平就透露，投手方面看到不少不錯的選手，不過大多投手想呈現球速，但進入中職除了速度外，變化球運用也很重要，他點名2高中生，「螃蟹球」嘉義高中劉崇聖與今日丟到145公里的高苑工商林詠翔具有可看性。

投手出身的林岳平，首度觀察中職新人測試會，他認為投手部分普遍看起來大家都想呈現速度，較少看到第二球種是比較可惜的地方，「職棒不僅要速度，也要有控球、變化球種，今天看到大家展現速度，變化球比較少，也較少看到第二球種讓打者揮空的機率。」

例如今日首名登場的林銘謙，在測試會上飆出146公里為個人生涯新高，他受訪時就坦言，認為球團應會注重球速，加上速球狀況好，因此上場都以直球為主。林岳平說速球方面有不少選手表現相當好，最後林銘謙也有獲得推薦。

前年在黑豹旗因為「螃蟹球」軌跡落差大，而爆紅到美國的嘉義高中投手劉崇聖，林岳平也說測試會前有收到球團給的名單，認為他速度中上、變速球投得滿有味道，「另外林詠翔速度展現不錯，第二球種有相當犀利的滑球，速球有145公里、滑球134公里，兩種球種落差有10公里，速度快、變化球走位也快，比較有可看性。」

野手方面交給教練高志綱與劉育辰，林岳平僅稍微觀察，其中開轟又敲長打的哈睨吉路，以及具有爆發力的黃韋盛，認為兩人揮棒速度快，看起來相當不。林岳平也說，這次測試會初體驗是來學習的，回去會再與球探、教練團交換意見，至於選秀布局則還早，等正式名單出來再討論。

(中時 )