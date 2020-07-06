立法院長游錫堃昨在中醫藥論壇致詞表示，中醫可以改名「台醫、漢醫」，這說法引起國、民兩黨和民眾反感，民眾黨美女發言人楊寶禎表示，能否請游院長先督促執政黨對於華航、護照正名案明確表態？已經拖了無數個「下週五」了，她呼籲蔡政府正視民意，不要一再打假球！

楊寶禎今6日在臉書貼文表示，她肯定游院長對於「正名」的重視，不過能否先督促執政黨對於華航、護照正名案明確表態？楊寶禎提到民進黨團書記長鍾佳濱就「護照正名案」、「華航更名案」等回應，稱黨團要等到7月20日當周才能做處理。

楊寶禎說，已經拖了無數個「下週五」了，蔡政府若真的重視台灣主權及「正名」議題，除了華航、護照正名案之外，對於釣魚台主權問題，更應拿出強硬的態度來守護。

她也帶大家回顧，民進黨立委蔡易餘先前撤回刪除「國家統一前」的提案，民進黨也不願支持《港澳條例18條》修法，讓外界不禁疑惑，執政黨是否僅透過挑起意識形態的對立在維護政權，口號很大聲，卻往往看不見實際作為。

楊寶禎強調，「若每次都是雷聲大雨點小，放消息測風向再髮夾彎，讓人民期待再失望，恐漸失民心；呼籲蔡政府正視民意，不要一再打假球！」。

(中時電子報)