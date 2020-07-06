海軍司令部6日舉行「聯合登陸作戰操演意外事件調查說明」記者會，會前海軍政戰主任孫常德中將（左二）帶領列席代表向殉難者默哀致意。（陳怡誠攝）

海軍陸戰隊副指揮官馬群超少將表示，覆舟當天，距離岸邊160公尺，唯水深僅150公分。媒體聽到僅水深150公分，以為聽錯，問了好多遍，水深僅150公分就算落水都可以直接站起了。馬群超表示，是150公分深，但因揹了裝備，加上防護衣充氣後就是用飄的，水中又是砂，站不起來。

海軍說，當天有兩艘艇翻舟，共14人落水，每艇有7人，其中6艇的7人，全自行游上岸，而2艇的7人，有3人救回。其中兩人已殉職。

另海軍政戰主任孫常德中將說，聯興演習正常做，但突擊艇向岸科目，即這次覆舟科目則取消。

以下是海軍政戰主任孫常德中將報告內容。

一、「陸戰隊突擊艇翻覆，人員落海事件」的經過情形：

（一）7月3日陸戰隊99旅在左營桃子園海灘實施「109年聯合登陸作戰訓練」※在8 點40分的時候突擊連（這是由99旅步2營步6連所編成）搭乘8艘突擊艇，依計畫於桃子園海灘實施「向岸突擊登陸」訓練課目。

※在8點48分的時候2號及6號突擊艇，距離岸邊約160公尺，因「海象驟變，瞬間湧浪過大」遭後方激浪推擠，導致這2艘突擊艇翻覆，艇上各有7個人，所以當時共有14個人落海。

（二）其中6號艇的7個人全部自行游泳登上岸邊。

※另外2號艇的7個人當中，有4個人是自行游泳登上岸邊，其中只有陳若盈中士因為輕傷，當即送醫治療。

※2號艇的另外3個人傷勢比較嚴重

1.在9點10分的時候陳志榮上士及阿瑪勒中士（離岸約20公尺）由岸上的作業人員「救上岸」隨即由醫護人員 「邊急救，邊送國軍高雄總醫院左營分院急救治療」

2.在11點19分的時候，支援搜救的S-70C反潛直升機發現蔡博宇上兵，立刻引導戒護艇前往救援。

在11點30分的時候，將蔡博宇上兵救起，隨即送往國軍左營醫院急救治療。

（三）這次「突擊艇翻覆，人員落海」現場搜救的兵力計有：

1. S-70C反潛直升機1架。

2.戒護艇8艘（CRRC突擊艇X2，M96艇X4，LCMX2）。

3.水上摩托車2輛。

4.岸上觀測人員81員。

(四）我們非常不捨，有2位同袍弟兄，在演訓當中，不幸「因公殉職」，我們同感哀傷。 但是我們還有一位「阿瑪勒中士」他是「部落的勇士」，也是「我們陸戰隊的勇士」，他正在加護病房「為生命而奮門」，在此要特別呼籲我們社會大眾能與我們國軍官兵弟兄姐妹們一起，為「阿瑪勒中士」集氣加油！

(五）有關殉職的「陳志榮上士」與「蔡博宇上兵」的善後事宜，我們會全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及隆重喪禮。

二、「陸戰隊突擊艇翻覆，人員落海事件」從「人為」、「機械」及「環境」三個因素分析：

※在「人為因素」方面：

（一）這次參加演訓的人員都已經完成「游泳訓練」、「武裝泅渡訓練」、「駐地專精管道訓練」、「操舟訓練」及「全員全裝舟波訓練」等合格簽證。

（二）操演部隊採「循序漸進的方式」訓練，在桃子園海域曾經執行過2次「自主任務訓練」及2次「組合訓練」，7月3日這次是99旅步2營步6連第3次的「組合訓練」。

（三）在操演前7月1日由操演指揮官召開「航前會」，提示各項突發狀況處置作為。 另外，操演當天(7月3日)早上6點40分的時候，由連長實施「勤前教育」並下達「安全規定」。

（四）綜合以上三項說明，可排除「人為因素」。

※在機械因素方面：在操演前所有8艘「突擊艇」及「操舟機」都已經由「兩棲偵搜大隊」完成檢驗鑑定 ，狀況均正常。 可排除「機械因素」。

在環境因素方面：

（一）依據「海軍陸戰隊-特戰訓練手冊」及「兩棲-偵巡艇-運用手冊」律定，突擊艇日間執行海上訓練時， 海象限制為4級（含）以下，浪高1.5公尺（含）以下，才符合操演限制規定。

（二）當日上午8點的時候，「登陸操演-灘頭作業組」回報，操演區激浪最大浪高3呎（約0.9公尺），平均浪高2呎（約0.6公尺）、流向北流 、風向南風、海象3級（風速10節），操演地區海象符合突擊艇海象操作標準。

（三）8點40分左營海域操演地區海象逐漸增強，瞬間湧浪變大，查證當日操演「主控艦」- 「中平軍艦」實測操演海域海上風速為13節。

（四）8點48分2號，6號突擊艇因受到後方湧浪推擠，導致翻覆。 綜合研判，「環境因素」是本次肇事的主要原因。

※受傷原因說明：

本次落海受傷送醫急救的3位同袍弟兄，經國軍高雄總醫院左營分院醫師診斷，研判受傷原因為「吸入性嗆傷」，這是因為肺部進水，導致肺泡無法提供充足氧氣，供應到各個器官，使腦部缺氧，造成昏迷。

接續我要向大家報告有關本軍「教準部-戰技訓練中心心楊少校疑似自我傷害案」的相關資訊：

一、全案於昨天(7月5日)由檢調單位實施調查，有關楊少校死亡確切原因將由檢察官向家屬說明。

二、本部會全力配合檢調單位偵查本案，家屬所提出的所有問題，本部都會全力配合檢調單位釐清。

三、本部昨天也完成了「行政調查」，經訪談楊少校的同事及部屬，對他的「專業能力」及「工作態度」都表示肯定，認為他是一位優秀的教官。 對於這件不幸憾事，我們所有同袍同感「哀傷」與「不捨」！ 呼籲大家要珍惜生命。

四，部長上午表示，「這次事件重點不在於究責，而是必須找出發生的主要原因，加以防範，避免再次讓官兵在訓練中受到傷害，才是負責的態度。」

五、以上是我對於「人員落海事件」及「疑似自我傷害案」的說明。

海軍登陸作戰訓練意外事件調查說明記者會

主持人：海軍司令部政戰主任孫中將

出席人員：

司令部督察室副督察長簡士淵上校

司令部軍紀監察組組長林欽熙上校

司令部人軍處人勤組組長柯德昇上校

陸指部副指揮官馬群超少將

陸指部作戰處訓練科長許呈安中校

教準部政戰主任張存義上校

教準部陸戰副參謀長方柏棟上校

(中時 )