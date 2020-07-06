中科管理局今年輔導25組新創團隊勇闖科技部109年「創新創業激勵計畫」初選，13組挺進20強決選，計有5組團隊傳出佳績。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科管理局今年輔導25組新創團隊勇闖科技部109年「創新創業激勵計畫」初選，13組挺進20強決選，計有5組團隊傳出佳績，其中「晶易求精」晶片技術與「圖靈鏈科技」區塊鏈技術團隊均拿下「創業傑出獎」，各奪得200萬元創業獎金，另有明教科技、群玩科技及PackAge＋等3個團隊獲得「創業潛力獎」，各抱回25萬元創業獎金，中科管理局長許茂新說，協助新創在創業第一哩路走得更平順，引領園區產業創新轉型。

中科陪伴新創團隊在創業之路成長發展，扎實輔導，「晶易求精」團隊從事發展精子快篩晶片可供後續不孕症療程使用，中科智慧機器人自造基地加速器從其萌芽創業到募資茁壯，安排多次籌募資金與產業鏈結，頒獎時感謝中科支持。

「圖靈鏈科技」從事開發區塊鏈保存個人履歷證書，中科協助安排商機媒合與諮詢輔導，也特別表達對中科於培訓期間給予支持與協助，並表達後續合作意願。

許茂新指出，中科管理局提供新創團隊完整環境、業師輔導、資金媒合、財務規畫、廠商鏈結等輔導及陪伴外，園區建構完善創新事業育成生態系，首先以FITI計畫校園宣導訪視與介接科技部研究計畫學研團隊發掘潛力案源，後由中科加速器持續輔導新創成長，育成新創公司扎根茁壯成為科學事業，引領園區產業創新轉型。

中科為提供新創團隊更好的軟硬體設施和共享空間，目前持續精進提升中科智慧機器人自造基地和創新創業場域舒適環境，希望能夠成為新創團隊可以互動交流、增強功力和開創機會的最佳基地。

(中時 )