海軍楊姓少校自殺 檢方複驗：死者脖子上有索溝痕 16:262020/07/06 中時 林瑞益 、 洪浩軒 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊姓少校的家屬到殯儀館解剖室關心解剖情形。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍教準部戰技訓測中心楊姓少校5日自殺身亡，橋頭地檢署檢察官與法醫6日對遺體進行複驗與解剖。檢方表示，6日對外觀做相驗，一切還是要等法醫的報告出爐再說。 檢方指出，目前維持楊姓少校的脖子上有索溝痕，沒有外傷。至於有無外力介入，檢方說，這要等法醫報告出爐才能進一步說明。 (中時 ) #海軍 #楊姓少校 #相驗 #解剖 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 海軍教準部少校輕生 王浩宇3字總結 - 政治 海軍陸戰隊操演意外…昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻 - 政治 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 高雄市長補選參選人財產申報大公開 這人最少 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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