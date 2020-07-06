海軍教準部戰技訓測中心楊姓少校5日自殺身亡，橋頭地檢署檢察官與法醫6日對遺體進行複驗與解剖。檢方表示，6日對外觀做相驗，一切還是要等法醫的報告出爐再說。

檢方指出，目前維持楊姓少校的脖子上有索溝痕，沒有外傷。至於有無外力介入，檢方說，這要等法醫報告出爐才能進一步說明。

(中時 )