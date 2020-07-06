木乃伊式殺教師 2主嫌死刑 共犯無期徒刑

一名熱愛教學、上課從來不遲到的國中國文女老師，某日竟然無故沒到校，學生癡癡的等了她一整節課，也不見人影，打電話也找不到人。學校同事到她家察看，鎖匠一打開房門，眾人被眼前景象嚇傻，因為女師竟然全身纏滿透明膠帶，彷彿木乃伊般，倒臥在床上，早已沒了呼吸心跳。

2008年12月，基隆市信義國中國文科老師黃安琳，被發現在家中遭人殺害。（截自中天新聞畫面）

這起「木乃伊女師命案」發生在2008年12月，遇害女師是基隆市信義國中國文科老師黃安琳。黃老師不但熱愛教學，假日還會到基隆地方法院，擔任觀護人志工，為少年犯講授才藝課程與心理輔導，為人充滿愛心，難以想像竟然遭人如此兇殘的殺害。

2008年12月9日上午，黃安琳上午8點10分有一堂國文課，但是學生怎麼等怎麼等，等了一整節課，都等不到老師，校方打電話也沒人接。這個情況實在太奇怪，黃老師竟然沒有請假就缺課，校方利用午休時間前往黃老師家中察看，卻無人回應，請來社區主委和鎖匠一同開門。

鎖匠門一打開，眾人進到臥室，被眼前景象嚇傻，只見黃老師被用透明膠帶，從頭到腳全身緊緊纏繞綑綁，宛如1具木乃伊，倒臥在床上。

究竟是怎樣的兇手如此兇殘？又為何要對她夏毒手？原來兇手竟是黃老師當作親弟弟看待的舊鄰居！

歹徒勒斃女老師黃安琳後，拿走她的提款卡盜領，警方公布監視器影像。（中時資料照 吳政峰翻攝）

主嫌游屹辰曾是黃老師的鄰居，知道單身的黃老師經濟能力不錯，竟然夥同蘇志效、鄭文輝計畫行竊。2008年12月8日深夜，游、蘇、鄭3人原本打算到黃老師家中行竊，按電鈴測試後，黃老師開門，3人當下「由偷變搶」，控制黃女行動及搜刮財物。

黃女嚇得不知如何是好，哀求：「我錢全部給你們」。3嫌拿出西瓜刀恐嚇黃女不得出聲，不顧黃女的哀求，硬將她拖進房間，聯手用透明膠帶綑綁黃女手腳，拿毛巾塞入她的嘴巴，用衣服、襪子蒙住其雙眼，幾乎把黃女捆成一具木乃伊。

游屹辰擔心黃女認出他的身分，與蘇志效當場決定殺人滅口，先拿出手機電源線，聯手欲勒斃黃女，還叫鄭文輝幫助壓住黃女，將黃女勒昏後，以為黃女已死，準備離去時，聽到黃女的咳嗽聲，三人嚇一跳，立即折回，繼續再拿更粗的電腦電源線，硬將黃女勒斃，甚至因用力過猛，將電源線拉斷。

狠心殺害女老師黃安琳的兇嫌移送法辦。（中時資料照 吳政峰攝）

游屹辰3人隨即將搶來的2萬多元現金及金墜子、耳環朋分，還拿黃女提款卡盜領4萬多元分贓花用。警方後來查出黃女的存款遭盜領，依監視畫面將3嫌逮捕歸案。

2012年8月1日，最高法院依強盜殺人罪判處游屹辰、蘇志效死刑，鄭文輝無期徒刑定讞。游、蘇2人被羈押於新北市土城看守所，等待槍決，迄今尚未伏法。

(中時電子報)