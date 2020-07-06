台灣最大規模的智慧醫院院長大會在於日前召開，醫院院長80人與科技廠商高層45人共同聚會探討「後疫情時代，低接觸的智慧醫療與照顧」議題，透過本次的交流與分享，期望透過科技界與醫界兩個台灣最強大的產業強強合作，共同以新的科技為第二波新冠肺炎疫情的來臨作超前部署。

衛生福利部部長陳時中在致詞中表示，智慧科技應用是這次台灣防疫期間最堅強的後盾；醫院內智慧防疫的建置，讓醫護的感染管控更安全；智慧電子圍籬的進化，居家檢疫的脫離率從最初的３成大幅降低到0.3，原先需要4到5日的檢驗時間，也縮短到4到5個小時；同時，在民眾自律戴口罩的認知下，台灣熬過了清明到端午等連續假期的「報復性出遊」的緊張時刻，可說是大家的智慧累積與民眾自律的成果。

據了解，由衛生福利部、財團法人醫院評鑑醫療品質策進會(醫策會)與台北市電腦公會等共同主辦的「智慧醫院院長大會」，每年3月搭配智慧城市展共同舉辦，而智慧城市展因疫情的關係自7月一日起改為線上展，第三屆院長大會本來規畫也在線上舉辦，但因疫情趨緩又臨時改為實體，於3日下午在板橋希爾頓酒店舉行，以「後COVID-19時代，低接觸的智慧醫療照護」為題，現場共有80位醫院院長、45位科技產業高層共襄盛舉，與會人數再創歷年的新高水準，比去年增加了20多位院長參加。

陳時中表示，衛福部長期委託醫策會進行醫院評鑑，在這次COVID-19疫情戰中真可說是「超前部署」，讓大家都能將感染控制內化在日常作業當中，並有超強的應變能力，使得醫護體系成為防疫期間最堅強的前線。他同時提出「醫療普篩」的概念：與歐美各國醫療費用昂貴，未能建立周延病患紀錄相較，台灣健保制度與科技所建立的嚴密體系，能夠讓第一線的醫護，依照入出境紀錄、過去病史、出入診所等，直接依據專業判斷是否需進行篩檢，並配合地方政府進行疫調，這其實就是普篩。

活動中，衛福部次長何啟功與科技部次長謝達斌也都針對COVID-19為台灣醫療公共衛生體系帶來的衝擊與反思及行政院跨部會發展科技防疫生態鏈與技術研發的最新成果發表專題演講，相較於17年前的SARS期間，當前智慧物聯方案（AIOT）的確在這次防疫的各個面向，都發揮顯著地效益。 大會同時邀請台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分享AI如何在這次疫情中，協助政府在預防、檢驗、公衛與治療等各面向的工作，並認為，這段時間實驗室所累積的AI科技防疫的應用技術與方案，都是公開的，國內醫院都能共享這些成果。

(工商 )