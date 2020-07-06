電信寬頻設備大廠中磊電子今（6）日公佈2020年6月份營收為36.3億元，較去年同期25.2億元大幅成長44％，亦較上月營收成長19％。受惠於訂單遞延及市場需求增溫，中磊6月份營收創下歷史次高紀錄。

中磊第二季合併營收達92.5億元，較去年同期營收67億元，年增38％，亦較上季營收成長36％，上半年累計營收為160.5億元，相較於去年同期營收131.8億元，亦呈年增22％。

展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度，中磊指出，疫情改變全球經濟活動，遠距辦公及視訊會議帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級趨勢，光纖接取設備、DOCSIS 3.x設備等寬頻產品市場需求良好。中磊發揮異地備援生產機制，以多元製造據點彈性滿足客戶需求，整體產能已恢復正常水位，電信市占率進一步提升。

迎接5G行動新紀元，中磊持續投入新技術領域研發，包括商用網通設備、新世代小型基地台及智慧物聯網應用等貢獻將陸續發酵。同時，中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。

(工商 )