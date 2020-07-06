台北市長柯文哲6日出席論壇批評三倍券沒振興效果，直言5個半月花3000元，他一定不會多買，只會拿來做平常的「剛性消費」，這就跟強心劑被稀釋掉千百倍一樣，花5個月慢慢滴根本無感，並嗆經濟部長王美花說「要為數位制度努力」是廢話。

柯說，拿1000元換3000元當然會高興，但這政策有沒有位有頭有臉的經濟學家來背書說，這對振興經濟有用，找出個學術界大老來講講看；買大家都會買，政府花2000元給他，廢話，他一定要拿，但這對產業的效果不好，他雖已拿悠遊卡去登記綁定，但算一算，5個月花3000元，他一定不會多買，只會做平常的剛性消費。

柯直言，振興券把時間拉太長，就沒刺激效果，這就像強心劑被稀釋1000倍、100倍，然後花5個半月每天慢慢滴，沒什麼感覺，這跟強心針一針打下去的效果不一樣；另外6日台股大漲，這次防疫最成功不是防疫，最成功的是沒封城，以最少干擾社會的方式去達到同樣的防疫效果，這才是真正成功，不是CASE（案例）少就是成功。

柯致詞時也提到，台灣數位建設很爛，王美花則回應會位數位制度努力，柯再嗆「廢話，本來就要努力，北市就已在做！」

(中時 )