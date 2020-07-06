27元塑膠袋帳單(含外送費)。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

一名網友日前訂麥當勞外送，點好餐點後，又加點個塑膠袋好提上樓，結果到樓下準備拿餐付款時發現，今天餐點只有27塊，讓他不懂為什麼這麼便宜，直到外送員拿出「麥噹噹大塑膠袋」才恍然大悟，「靠杯，我沒事叫外送送塑膠袋幹嘛！麥噹噹妳也太盡責服務客戶…..乾花27元咬塑膠袋好了」。

原PO在臉書《爆怨公社》抱怨自己叫外送沒看好訂單，「明明點好麥噹噹餐，想說加點塑膠袋點餐好提上樓，一鍵不小心按外送沒查訂單項目，然後馬上被收單」，結果外送員就只送來一個大大塑膠袋。糗爆的事蹟一PO上網後，吸引網友1.7萬個網友按讚，笑噴「請問27元的塑膠袋是什麼口味的」、「咬起來！」、「哈哈哈哈～看完直接爆笑」、「難怪會瞬間收單XD」。

還有網友好奇外送員會是甚麼反應，「外送員表示：這單輕而易舉」、「笑死我了，外送員應該百思不得其解這筆訂單是要吃空氣嗎？」、「外送員：請問餐點呢？麥當勞：沒有他點塑膠袋外送」。

翻攝自 臉書《爆怨公社》

(中時電子報)