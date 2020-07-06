中芯國際董事長周子學在路演互動交流時回應EUV光刻機採購和超募資金使用情況。周子學稱，設備採購公司依據相關商業協議進行，不對單一設備的採購情況進行評論。他強調，公司目前量產和主要在研項目暫不需用到EUV光刻機。

至於這次公司科創板嘗試超募資金安排，周子學稱，對於超募資金公司將按照相應法律法規，用於主營業務，如研發投入或者項目建設。

周子學也強調，中國大陸積體電路與國際頂尖技術水平仍有一定差距。「就積體電路晶圓代工行業而言，在先進製程這一關鍵指標上，中國大陸企業在生產設備和技術人才等方面與業界龍頭企業還存在一定差距。在積體電路行業面臨全球範圍內充分競爭的背景下，中國大陸企業在與業界龍頭企業競爭的過程中，仍會在未來一段時間內處於相對弱勢的地位。」

周子學介紹，公司目前主要在研項目12個，包括先進和成熟製程、特色製程的現有項目升級工作和新產品研發項目。邏輯技術平台：14奈米FinFET衍生技術平台開發、N1技術研發、新一代28奈米緊湊加強型低功耗（28HKC）邏輯開發和產業化、22奈米低功耗製程平台、28奈米射頻製程平台。特色技術平台：28奈米高壓顯示驅動製程平台、40奈米高壓顯示驅動製程平台、高性能

CMOS圖像傳感器技術、嵌入式閃存平台（eFlash）、NOR Flash存儲、NAND Flash存儲、90奈米BCD平台。

根據中芯國際之前披露的信息，第一代FinFET 14奈米於2019年四季度進入量產，12奈米目前進入客戶導入階段，第二代FinFET仍在研發中。

周子學認為，中芯國際的競爭劣勢主要有兩點：其一，持續資金投入需求。

隨著終端市場的快速發展和行業技術的迭代革新，公司需持續拓展產品種類，順應行業發展方向，通過技術升級推動產品結構升級，由此將帶來較大的資金投入壓力。公司需拓展融資渠道，以進一步提高市場佔有率、盈利能力以及可持續發展能力。

其二，是產能規模瓶頸。經過多年發展，中國大陸積體電路市場持續攀升，現已成為全球最大的積體電路市場。報告期各期，公司的年產能（約當8英吋）分別為5,289,113片、5,393,219片及5,482,475片，尚需進一步提升產能，以抓住市場關鍵機遇，提高市場佔有率並更好地滿足終端市場需求。

中芯國際本次計劃實施的募集資金投資項目均是圍繞公司主營業務進行的，主要目標是擴大公司現有產能，完善公司產品結構，提升公司研發和競爭能力。

至於後疫情時代的市場展望以及越來越複雜的國際環境，周子學回應稱，隨著5G、IOT等行業的需求發展，半導體行業需求旺盛。

半導體產業是全球化的產業，需要全產業鏈的共同努力。中芯國際保持合法合規營運，今年營運目標和擴產計劃不受影響。

受中芯國際科創板上市提振，中芯國際繼續大漲，午盤漲13.38%，A股多只半導體股滬硅產業、安集科技、中微公司均大幅大漲。

(中時電子報)