沒想到沙加緬度國王真的變成NBA各隊當中的新冠疫情「重災區」了！《The Athletic》記者阿米克6日報導，由於國王突然新增1名並未公開姓名的感染新冠球員，所以他們決定緊急關閉訓練場館，直到9日前往奧蘭多之前都不再開放。

如此一來，國王就變成前往奧蘭多迪士尼世界「封閉泡泡」22隊當中，第7支宣告提前關閉訓練場館的球隊，前6支球隊分別是公鹿、熱火、籃網、快艇、金塊與太陽，全都因為先前聯盟針對各隊進行新冠病毒檢測出現感染者的結果。

國王先前傳出包含希爾德、賈巴利帕克與艾力克斯連3名主力確定感染新冠病毒，沒想到竟然又在這次全面性新冠檢測當中，發現隊上第4名新冠檢測陽性的球員，接下來就看這些國王確診球員，能否趕在31日復賽開打之前歸隊效力。

不過上周傳出有症狀感染新冠的籃網後衛丁維迪，卻在推特大爆聯盟防疫缺失，「聯盟給我的健康協議，只要求我隔離7天與多次檢測陰性結果，而非標準的隔離14天，我的計畫是明天恢復訓練且隨隊前往奧蘭多，因為自行前往太麻煩了。」

(中時 )