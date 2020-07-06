又一份縣市長滿意度調查出爐！最新民調結果顯示，台中市長盧秀燕就任後，在整體施政滿意度方面，有54.3%表示滿意、36.2%不滿意。另外，在下一任台中市長適合人選方面，在4位政治人物中盧秀燕獲得最多支持，有43.2%民眾選擇她。

據《美麗島電子報》今6日公布台中市政壇民調，就台中市民對4位政治人物「是否適合擔任下一屆台中市長」進行調查，結果以盧秀燕43.2%、林佳龍32.3%、江啟臣27.8%、蔡其昌23.2%，未明確回答的有25.4%。顯示台中市民眾對4位人物的好感度，以現任市長盧秀燕最高，好感度居末的則是現任立法院副院長的立委蔡其昌。

民調也針對「台中市民眾對盧秀燕就任市長後，整體施政表現」進行調查，結果顯示，表示滿意的有54.3%、不滿意的有36.2%，未明確回答有9.5%。

若與同樣是《美麗島》2019年8月所做結果相較，有43.5%民眾滿意盧市長施政表現、44.9%不滿意。盧秀燕民調滿意度出現成長。

另外，在信任度方面，民調顯示，台中市民眾有53.9%信任盧市長、35.0%不信任，未明確回答有11.0%。

此次民調係由《美麗島電子報》委託「畢肯市場研究股份有限公司」執行電訪，調查時間為2020年7月1日至2日進行，以設籍在台中市年滿20歲的民眾為調查範圍及對象，由訪員進行「電腦輔助電話訪問」為調查方式，在抽取電話門號後由CATI系統主機撥號時，再藉由「隨機跳號」替換該門號的末2碼。成功樣本數為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。

(中時電子報)