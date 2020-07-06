國際美元走弱，熱錢擴大匯入加碼台股201億元，指數站上「萬二」，激勵新台幣飆升，一度衝高逾2角來到29.39元，尾盤央行進場急踩煞車阻升後，漲幅收斂至5.8分，終場收在29.551元兌1美元的逾二年新高，台北外匯經紀公司成交量放大至10.78億美元。

外匯交易員指出，熱錢大舉前進新興市場，亞洲主要股市一片紅通通，台股也順利攻克「萬二」（12,000點）大關，重返農曆年前高點位置，多股力道齊發，新台幣盤中連闖29.6元、29.5元、29.4元三關。午後外資火力未減，續在29.4元上下震盪，但進口商及散戶因預期續升而偏觀望，最後還是靠老大（央行）尾盤重踹了1角半後，升幅迅速縮小，硬是守住29.5元防線。

外匯交易員認為，台灣疫情控制仍優，解封後振興券上路，帶動市場情緒增溫，台股進入現金股利發放高峰期，看來外資拿到錢匯出的量能將有跟，加上新的熱錢進來湊一腳，短線新台幣升勢恐難抵擋，就算老大（央行）有全力捍衛的決心，29.5元防線勢必要進一步下修。

(工商 )