近年桃園積極開發重大建設，加上房價相較雙北親民，磁吸大量外移人口，截至今年5月全市人口數已達225萬人，且持續穩定成長中。受惠人口紅利，推升各大重劃區房市發展，尤以中路特區為發展中最大潛力股，不僅位處市政核心地帶，且擁有高綠覆宜居環境，吸引各大建商卡位綠地首排推案，近一年新屋交易量更暴增102%，儼然掀起區域移居潮。

各都行政中心往往是交通、治安、機能發展核心，而桃園市府連結藝文、經國、中路三大特區，帶動區域房市成重點指標。根據「桃園不動產交易e指通」統計近一年新大樓交易狀況，藝文特區僅97件、較前期微幅下跌4%；經國重劃區共247件、較前期上揚4.2%；至於中路特區則高達1321件、較前期大增102%，短短一年爆發驚人購屋潮，成房地產交易最熱區域。

事實上，中路特區為桃園唯一規劃純住宅新興重劃區，區內擁有風禾公園、向陽公園、水秀公園三大指標公園及六座兒童公園，近期加上剛落成的足球場、網球場，綠憩面積超過20公頃，位居桃園全市最高，整體居住氛圍靜謐舒適，媲美台北市大安區；地理位置則採放射狀連結司法特區、青埔特區，往返桃園機場、高鐵站快速，隨著各項機能陸續到位，可望成為下一個藝文特區。

針對中路特區異軍突起，在地業者分析，藝文特區開發飽和、機能完善，向來是桃園房市龍頭，但商辦聚集影響居住品質，加上房價基期高，目前已站穩4字頭，購屋族難入手；反觀中路特區未來發展可期，且具綠覆佔比高，近年各大建商紛紛獵地插旗，不僅吸引區域客趁勢搶進，在生活圈縮小的現今，桃園已是雙北購屋族標的，中路特區更因便捷交通成房市熱區，種種優勢助攻房價漲勢力道強勁。

看好中路特區發展，深耕桃園的中悦建設接連推出「中悦美樹花園」、「中悦學府公園」、「中悦中央公園」三大豪宅案，總推案量近150億元。其中，「中悅美樹花園」坐落大興西路三段，坪數規劃120、125坪，為時下少有的大坪數新豪宅，其地理位置正對風禾公園，坐擁一覽無遺的綠海景觀，吸引在地企業主及退休台商購置自住；此外，該案具有緊鄰交流道的交通便利性，往返台北僅半小時車程，且咖啡廳、泳池等頂級公設一應俱全，促使不少台北大戶入手作為私人度假宅。

同樣瞄準綠意環境的，還有國泰建設在地首案「國泰水秀」，其基地正對水秀公園第一排，每戶規劃38-53坪、三面採光設計，總銷12億元；京澄建設則鎖定風禾公園第一排，推出中大坪數住宅案「京澄無為」，規劃均質64坪3+1房型，主打戶戶納入270度寬闊視野，總銷上看10億元。

(工商 )