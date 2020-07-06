產銷PGO品牌機車的摩特動力跟風振興潮，加碼振興券雙倍送，宣布使用3,000實體振興券購買J-bubu、Alpha Max等車款，最高折抵6,000元購車金，搭配現金購車及汰舊換新方案，七期車款最低享有6.21萬元起優惠。

(工商 )