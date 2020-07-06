電感廠奇力新（2456）公布6月營收，無懼於季底盤點因素，奇力新6月營收僅小幅月減，年增率達8.64％，累計整個第二季合併營收重返四字頭，達44.98億元，寫下最近七季以來新高紀錄，繳出季增、年增的「雙增」成績單，季增24.65％ 年增11.89％

奇力新集團6月份公告營收為14.52 億元，較上月之公告數字小幅下降1.43％，較去年同期成長8.64％；2020年累計集團合併公告營收為新台幣81.19 億元，較去年同期成長5.25％。

電感產品方面，教育與電競筆電、Molding 系列產品之訂單與出貨動能仍持續向上，整體營收較去年顯著成長；電阻產品方面，6月出貨強勁，業績再創今年新高；磁性材料產品，新客戶之經營已見成效，下半年出貨動能可望提升。

奇力新表示，邁入第三季度，預計 5G 市場相關產品出貨將逐漸上揚，集團會作好必要佈局準備，以因應後續新市場的發展需求。

(工商 )