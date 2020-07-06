台南市老年人口平均比率達1成5，衛福部推動長照2.0已3年半，台南市長黃偉哲強調台南為高齡友善城市，民眾除了申請有政府補助的居服員取代昂貴的看護工，還可補助申請購買輔具，台南市4月底已有3400人提出輔具申請，數量比去年同期暴增8成7。

老年人口帶來大量的長期照顧需求，長照2.0計畫不止補助到府服務的居服員經費，許多家中長輩也有輔具需求，卻擔心多花一筆錢而不願購買，台南市社會局提醒，申請輔具也有補助，包括在家中裝設無障礙環境以及輪椅等項目。

台南市社會局已與全台217家醫療器材行合作，只要社會局審核通過，民眾購買輔具就享有政府補助優惠，對家中經濟不無小補。

住在楠西區罹患小兒麻痺的26歲張姓男子，由爺爺奶奶扶養長大，爺爺近日因中風癱瘓，需長期臥床，奶奶因年紀大關節退化需要輪椅協助外出復健，家中每個月僅靠低收入戶生活補助。

台南市社會局協助張男申請輔具，經初步評估，由輔具特約廠商的協助，全額補助幫爺爺奶奶買到合適的輪椅及電動床，減低張男的照護負擔。

台南市社會局統計，台南市平均老年人口超過1成5，左鎮區、龍崎區與大內區等15區的老年人口更達2成以上。輔具服務已為長照服務重要一環，衛福部依「長照給付及支付基準」訂定新的輔具租賃制度，購買的家屬僅需支付自付額，其餘由廠商向政府核銷請款，減低家屬麻煩的行政流程。

(中時 )