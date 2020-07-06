2020疫情席捲全球，實體經濟面臨強大衝擊，但卻帶動宅經濟的爆發式成長，而臺灣消費者的行為也發生巨大改變，外賣、電商蓬勃發展，再也回不去了。 許多老品牌紛紛觸網，看到電商戰略布局的重要性和急迫性。

旺旺是陪伴臺灣人成長的食品老廠牌，成立於1962年，將食安列為道德事業，經一甲子的錘煉，在大街小巷都能看到它的身影。2018年，旺旺開始布局臺灣電商，看到線上成長潛力，希望把在大陸的電商經驗復製臺灣。

傳統品牌新思路 電商獨家專供品

旺旺臺北電商中心主管何禮旭總監指出：「這次疫情，電商業績較去年同期成長近五成，各大購物平台更是出現多項主力商品完售缺貨情況。旺旺電商主攻線上，將持續推出電商專供產品，主打年輕有趣、好吃好玩。這是在線下絕對買不到、看不到的商品，更會致力於開發品牌周邊、全球獨家限量商品，讓顧客養成『嘗鮮』就到電商習慣。同時，旺旺重視粉絲互動，將會大力提升顧客服務，讓顧客參與產品共創，與顧客一起玩耍。這些都將顛覆旺旺傳統品牌的『老』映像。」

旺旺電商獨家：歡巨大禮包

旺旺電商於2020年CNY推出全臺首創巨型零食包：『歡巨大禮包』後，引起一波小轟動，也帶來行業競品的跟風及許多媒體和KOL的自發報道。對此，旺旺臺北電商中心何禮旭總監表示：「一直被模仿，從未被超越。很高興能帶動行業進步。旺旺會更加努力，有競爭更能激勵團隊創新向前。」所以今夏推出升級2.0版，主打“帶著歡巨趣野餐”:內附浪味仙野餐墊，36款超萌小仙子款款不同，讓您立馬變身野餐網美。

半身高巨型零食包「歡巨大禮包」

旺旺電商獨家 凍痴雪糕

「凍痴雪糕」是旺旺與全球最大包材廠商利樂，共同研發的無菌利樂包裝，讓雪糕可以常溫保存、隨凍隨吃，並獲得包裝專利大獎。首批在臺推出香芋口味，凍痴四步走：“凍、撕、推、吃”，讓您在家也能享受DIY吃冰美味。

「凍痴雪糕」香芋口味

為加速2020電商全網布局，旺旺官方旗艦店在2020年7月6日正式上線，為吸引新老粉絲，開幕慶更是推出五重優惠和獨家滿額禮。加大自營BTC與顧客互動，將是旺旺老品牌，布局電商戰略中的重要一步。未來可期，大有可為。

【活動資訊】

活動期間｜2020/7/6(一)-7/20(一)

活動內容｜全館開幕慶 五大好禮送給你

(中時電子報)