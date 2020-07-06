疫情衝擊，北市雙層觀光巴士載客量慘跌，為挽救營運，業者邀請衛福部長陳時中、交通部長林佳龍7日搭乘巴士助陣，市長柯文哲起初因市政會議緣故不出席，但6日坦言，調副市長代替他參加市政會議，他會去參加這個廣告宣傳，並平常心。

柯說，雙層巴士是台北市政，但這形成3日才報進來，剛巧7日是市政會議，不過他後來還是調副市長代替自己去市政會議，他則去參加廣告宣傳。至於妻子陳佩琪屢嗆陳時中，柯見陳是否會尷尬，柯回「不會，平常心就好。」

另外，立法院長游錫堃說，要將中醫改成台醫，柯僅說，他雖跟游是好朋友，但不曉得該怎替游辯護。

針對民眾黨在高雄市長補選戰，重提高雄捷運泰勞暴動事件，被認為是打負面的烏賊戰，柯說，這最多只是描述事實，沒加什麼評論，別這麼緊張，他只是提出故事，且歷史事實就是這樣，「人家我只是手舉起來，還沒打下去，就被說我要打了！」

(中時 )