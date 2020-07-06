有外電消息指出，大陸手機品牌廠OPPO宣布，與沃達豐(Vodafone)、愛立信合作，參與完成英國首個5G SA網路，並提供首個5G SA網路切片服務，其中也包含與美國高通和台灣聯發科(2454)合作，提供英國首個5G SA網路切片服務，目前該消息，也已經獲得聯發科公司證實。

其實OPPO算是聯發科在行動晶片上的重要客戶，且現階段因為有美中關係緊繃的政經因素，市場都預期大陸品牌手機廠與聯發科的關係將日益密切，未來的合作關係也會更加深化。

只是日前也有消息指出，OPPO全力發展自家IC設計能力，盼藉此可以降低對美國的依賴，為此，OPPO積極向聯發科設計人才招手，惟IC設計能力的培養非一朝一夕，需要投入極大的金錢以及時間成本，市場也認為到大陸技術能力可以獨當一面至少需要10年時間，故短期內台灣聯發科技術領先優勢仍難抑撼動。

(時報資訊)