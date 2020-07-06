群益金融集團今（6）日舉辦「2020下半年台股投資展望說明會」，認為電子產業可聚焦5G基建及應用、中國科技設備自主發展、mini LED及宅經濟等4大重點，傳統產業則可鎖定生技、餐飲、運動、汽車、原物料、金融等6族群。

群益投顧指出，中美貿易戰已改變科技產業供應鏈布局，新冠肺炎更使全球貿易及中美競爭關係投下變數，後疫情環境面對中美關係由貿易戰演變至科技戰，科技業發展與投資契機由此而生，朝向一個世界、兩套系統方向發展。

其中，5G基礎建設仍為未來人類生活走向人工智慧的必要基礎建設，發展以半導體為首，影響層面廣泛。而後疫情時代，人類生活習慣改變，宅經濟未來1年仍將成為日常經濟重要一環，包括電商帶動的線上消費行為，以及疫情期間娛樂商機來源的線上遊戲。

下半年美系與日系新款遊戲機發表，將增添宅經濟新動能，帶動相關供應鏈新商機。而如何突破美國在科技技術上的封鎖，成為未來中國發展顯學，亦將帶動新商機。此外，新世代LED技術發展開拓顯示技術新世界，為未來新一代自發光的新型顯示技術帶來新發展。

群益投顧認為，蘋果iPhone上半年銷售因疫情急凍，儘管下半年出貨量預估下滑，但仍是科技業多頭主力，預估今年將推出4款iPhone、出貨量6～7千萬支，全年銷售量估1.81億支，年減6.7％，但TWS真無線耳機放量，可望彌補手機銷售下滑的營收損失。

傳統產業方面，群益投顧認為，上半年產業受疫情影響，表現普遍不佳，下半年在疫情較緩和情況下，可留意利基型產業與低基期產業回溫趨勢，相關產業包括生技、餐飲、運動、汽車、原物料、金融等6族群。

群益投顧認為，生技為減緩或控制疫情的主要希望，全球疫苗開發目前如火如荼持續發展。而受惠主要城市解封，帶動餐飲業蓬勃發展、快速復原。此外，由於為保持安全距離、降低相互傳染，使戶外活動成為主流，運動相關族群成為顯學。

再者，近期表現疲弱的車市，下半年中國大陸可望在政策推動下止跌回升，可關注銷售回溫投資契機。而隨著疫情趨緩，以及長江流域基建及梅雨季災後重建需求，可望帶動塑化、水泥與航運原物料族群緩步回溫。而整體消費可望持續回溫，有利金融業復甦。

(時報資訊)