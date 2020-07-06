電源供應器廠群電(6412)6月合併營收為30.69億元，較5月成長4.2%，較去年同月成長3.2%，連續4個月創下歷年同月新高。由於教育及電競筆電電源出貨可望維持強勢，且遊戲機新機種及伺服器電源新產品出貨於本季放量，群電第3季營收、獲利有機會維持高檔。

雖然第2季受到系統廠零組件缺貨影響，造成部分筆電電源出貨遞延，但高產值產品Type-C筆電及大瓦特數筆電電源表現出色，營收年成長均達40%以上，帶動群電第2季合併營收約92.36億元，較第1季大增37.7%，年增11.2%，順利達成單季營收目標，累計上半年合併營收達159.46億元，年成長2.6%，亦創歷年同期新高，由於群電第2季營收表現出色，獲利亦可望有不錯表現。

根據Digitimes研究，成熟國家因應新冠疫情停課，遠距教學的緊急標案大增，2020年全球幼兒園到高中教育用行動運算裝置預計突破4000萬台，年增超過30%，其中來自日本GIGA School構想的需求，預期6月開始發酵。

在電競機種方面，Nvidia與AMD將於下半年陸續推出新品，而遊戲玩家受疫情影響長時間受限於家中，願意將旅遊及餐飲預算轉移至升級新機，可望帶動電競筆電成長動能。

展望第3季，受惠於教育及電競筆電電源出貨可望維持強勢，且遊戲機新機種及伺服器電源新產品將於本季放量，可望支撐群電整體營運動能，群電第3季營收、獲利有機會維持高檔，如無意外，下半年業績亦可望比上半年好。

(時報資訊)