宏達電(2498)今(6)日公布6月營收，月增加63.8%，創下今年單月營收新高，後續隨著5G新機進入拉貨高峰期，第三季營運有機會持續回溫。

宏達電6月營收6.49億元，月增加63.8%、年減少55.5%，創下今年新高，累計上半年營收為26.73億元，年減53.5%。

宏達電已經於6月中發表宏達電全球首款5G智慧型手機HTC U20 5G，採用高通驍龍765G處理器，支援SA與NSA雙模確保5G建設過渡期間使用無虞，並採用完整ENDC技術允許設備在同一頻譜帶上同時接入LTE和5G，展現持續擘劃5G新世代萬物聯網願景的強烈企圖心，另外，除5G機款外，宏達電也推出Desire家族最新成員HTC Desire 20 pro，滿足使用4G網路服務的消費者。兩款新機皆首次搭載五鏡頭系統，大光圈、超廣角、超微距與散景功能樣樣到位，攝影功能獲大幅度提升。

在VR(虛擬實境)方面，宏達電發表前述兩款新智慧型手機同時，亦向全球發表VIVE XR Suite虛擬應用軟體套裝，VIVE XR Suite由VIVE Sync、VIVE Sessions、VIVE Campus、VIVE Social及VIVE Museum等五大應用，且在經過將近兩年的悉心經營，宏達電於高雄大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」已成為全台最大與最多體感產品展示的場域。宏達電廣邀新創團隊，經申請與審核，有潛力的新創團隊即能享有讓作品免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光的機會，更有機會使用VIVEPORT與VIVELAND全球性發佈與銷售通路將作品行銷海外。

宏達電董事長王雪紅在今年股東常會中表示，將持續整合VR、AR、5G、AI及Blockchain(區塊鏈)，創造更豐富多元的沉浸感體驗，實現VIVE Reality的願景，今年全球受到新冠肺炎疫情影響，各國政府實施鎖國政策，生活方式帶來改變，宏達電也看到此變化，運用科技如推出VIVE Sync虛擬實境會議應用內容，為公司帶來轉型契機，另外，宏達電透過組織再造，著手降低營運費用，進行內部管控流程，改善財務結構；並投入極大努力優化產品組合及提高產品毛利率，過去兩年毛利率逐季成長，顯見公司朝正面發展。惟整體營運表現仍承受著壓力，宏達電將繼續致力優化營運與產品，定能為整體營運帶來持續性的進步。

(時報資訊)