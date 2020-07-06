中國經濟反彈的跡象提振船運股與鋼鐵股，以及投資人看好將有更多支持性的政策以維持經濟復甦，緩解了對美國新冠肺炎確診數飆升的擔憂，周一日經225指數收漲1.83%，為22,714.44點，創下6月10日來新高。

東證一部指數收漲1.60%，為1577.15點，惟成交額僅約1.8兆日圓，接近今年來新低，並較平均值減少約20%。

在全球第二大經濟體展開穩健復甦的期望帶動下，中國股市大漲逾5%，創下5年新高，受此激勵，周期型股票帶領日股衝高，證券股勁揚3.3%，與中國需求高度連動的船運股與鋼鐵股分別漲3.3% 與2.7%。

日產汽車大漲5.2%，該公司上周五宣布6月在全球最大汽車市場中國的汽車銷量較去年同期成長4.5%。

價值型股票表現突出，東證價值股指數終場上漲1.92%，優於成長股的漲1.3%。

零售股亦走高，百貨公司業者J.Front Retailing大漲7.3%，Seven & i控股漲2.9%。

在實施庫藏股與空頭縮手的預期帶動下，軟銀集團收漲2.4%，股價站上14個月新高。

(時報資訊)