近來外送業吸引大量的就業人口加入，但去年底卻發生了多起外送員不幸的交通死亡事故，引起社會各界關注，為避免遺憾再次發生，新竹市監理站將辦理安心騎士訓練專案，以學科及實際道路上騎乘的模式教導外送員如何正確的騎乘機車。

新竹市監理站此次是聯合新竹市交通隊與山葉機車崇學基金會一起辦理「安心騎士訓練專案」，在道路上實際操作教導正確的騎乘機車方式。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，外送員騎車的資歷其實都有一段時間了，但不少交通意外與事故爭議的重點，是在於路權觀念的正確認知及應注意的細節未能落實而造成事故發生。

因此希望藉由專案訓練，讓外送員的「尊重路權，你我安全」觀念深植心中，期盼外送平台業者對道路安全的重視，並共同參與一起守護生命的安全。

「安心騎士訓練專案」，將分別於7月7日、7月14日以及7月21日的上午9點在新竹市監理站舉辦，3小時訓練課程中，1小時以事故影片案例解說，並分析路權及如何正確騎乘學科為主。

第2小時由竹市交通隊警官及山葉機車訓練師實車分批騎乘於新竹市區曾經發生事故地點，現場說明如何正確的騎乘，避免類似事故發生。另還有至道安路權公園逐一對轉彎直行、「支不讓幹」等重要路權觀念加深印象，最後進行測驗問卷後頒發訓練證書。

(中時 )