為了讓更多喜愛曜越（3540）的粉絲擁有更便捷、迅速的購買體驗與服務，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越6日宣布在「蝦皮購物」上，正式成立「Thermaltake曜越品牌旗艦店」，店內三大產品線TT PREMIUM、Thermaltake和Tt eSports齊聚，不論是水冷改裝電競主機、電腦DIY零組件、電競週邊及記憶體，只要上線，就可以一指完成交易！

首度與蝦皮購物合作的曜越為打響名號，還特別在「蝦皮購物」旗艦店開幕期間，祭出了「優惠禮」、「關注禮」以及「聊聊禮」等好禮三重送的活動。

優惠第一砲是蝦皮購物「Thermaltake曜越品牌旗艦店」開幕期間，店內的所有商品包含中直立式玻璃機殼、電源、一體式水冷散熱器、機械式電競鍵盤、光學電競滑鼠、電競鼠墊到電競耳機，都可享有全面5折起的「優惠禮」折扣！

另首次進駐旗艦館者，只要點選「關注」，成為曜越旗艦館的關注好友，也可享有新台幣300元曜越購物金的「關注禮」優惠，得享在蝦皮購物「Thermaltake曜越品牌旗艦店」中購物 滿3千元得折抵300元購物金的購物折扣。

另在開幕期間，消費者若在週一至週五的上午9時至下午6時，在線上和曜越的專員聊天，不論是聊產品相關知識、或是了解蝦皮好康優惠，只要在聊聊上留下資訊，不只有曜越的聊天小幫手出手相助，而且只要順利聊聊成功，還可拿到價值300元的曜越聊聊購物金代碼，聊得越多，獲得的購物金越多！

(工商 )