振興券話題正夯，機車暑假旺季搭上政府振興經濟政策，中華eMOVING宣布，推出振興券三倍變十倍優惠購車方案，即日起購買eMOVING電動自行車即可將振興券3,000元變成1萬元購車金，最低只要2.3萬元即可入手。

同時中華eMOVING也推出電動機車iE125的入門款新車，結合政府補助後，最低3.98萬元即可入手，炒熱暑假檔期。

(工商 )