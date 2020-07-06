各公司行號要注意了，財政部南區國稅局指出，營利事業出售的土地，如果是在2014年1月2日以後取得的，而且持有時間在2年內，或是在2016年1月1日以後取得，買賣土地的所得，必須依所得法繳付交易所得稅，而且出售土地所繳的土地增值稅，不能列為成本費用減除，也不能在出售土地的收入項下減除。

南區國稅局說明，營利事業出售符合所得稅法而繳納交易所得的土地，應以該筆交易所得額，也就是土地出售收入減除相關成本、費用或損失的餘額，再減除依土地稅法規定計算的土地漲價總數額後的餘額，計入交易年度營利事業所得額課稅。

南區國稅局指出，因計算土地交易所得時已減除土地漲價總數額，因此繳納的土地增值稅不得再列為成本費用。另外，營利事業當年度的土地交易所得額為正數，如果減除土地漲價總數額後，餘額為負數時，所得以零計算；相對的，土地交易所得額為負數時，則得自營利事業所得額中減除，但還是不得再減除土地漲價總數額。

南區國稅局特別提醒，營利事業如有出售土地，應特別留意有無適用所得稅法而繳納交易所得的規定，如果有符合規定的土地，應注意相關稅率及申報規定，以免因錯誤計算而影響自身權益。

(工商 )