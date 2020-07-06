立法院長游錫堃昨（5日）在台北國際中醫藥學術論壇上提議，將「中醫、中藥」改成「台醫、台藥」或是「漢醫」，此番言論引起各界熱議。國民黨立法委員李彥秀對此不以為然，並出謎題要大家猜猜看Iû Sik-khun是誰，最後她也揭曉謎底，指出Iû Sik-khun就是游錫堃。

李彥秀今(6日)在臉書上表示，星期一憂鬱症嗎？來玩玩大猜謎，猜猜看Iû Sik-khun是誰？李彥秀說，Iû Sik-khun昨天上午出席「台北國際中醫藥學術論壇」，並在致詞時表示，如果將「中醫」改叫「台醫」、「台藥」也很不錯。偉哉Iû Sik-khun！

李彥秀指出，皇帝專制時代，避皇帝諱是歷史上的特色習俗，更有甚者皇后的姓名都要避諱，她還用過去皇親國戚的例子舉例說明。同時李彥秀也覺得綠營「反中」已經反到神智錯亂了，並反問「請問，陳時中、鄧振中要考慮改名嗎？」

最後，李彥秀還說，請Iû Sik-khun立刻下令，要求民進黨立委提修憲案，將中華民國，改名為台華民國！她也揭曉謎底，Iû Sik-khun是游錫堃名字的台語羅馬拼音。

網友們也回應，「不可說中文，要說台文」、「中華民國的中先改了吧」、「那台中是否改叫台台、我的媽呀」、「無限的把台灣放大 有用嗎？台灣就是那麼大~多做些實際的事吧」、「陳時中先改陳時台」。

(中時電子報)