嘉義高中劉崇聖前年在黑豹旗因為下墜幅度誇張的「螃蟹球」爆紅到美國，不過他因為超齡，長達半年沒有參加比賽，因此選擇投入中職新人測試會，向球探展現訓練成果，在測試會中他也有使用螃蟹球，不過僅給自己打60分，認為自己投球位置較不理想。

劉崇聖與另一名高苑工商林詠翔，2人是中職首度有高中生參加測試會，他提到此次參賽並沒有刻意催球速，僅為自己設下兩個目標，「一個投球位置、一個投球節奏，但今天只有節奏控制好，球的位置比較不理想。」

由於超齡，劉崇聖繼去年年底黑豹旗賽事後，到現在都沒參加比賽，看到這麼多觀眾在場相當興奮，「教練要我平常心看待，緊張沒有用，把平常訓練東西、想法先想好，上場自然不會怯場。」

劉崇聖今日最快球速142公里，此外也用了曲球、滑球、變速球，「變速球就是大家說的螃蟹球，不過在練的時候不知道，是媒體報導才知道這就是螃蟹球。教練原本教我五指握法的變速球，但當時不適應，改用指叉球原理投變速球，現在也是我的決勝球。」

(中時 )