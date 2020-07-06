海軍司令部今(6日)下午召開記者會，公布陸戰隊99旅在漢光36號預演時突擊膠州翻覆意外調查結果。海軍司令部政戰主任孫常德表示，實際上在操演當時有8艘艇，以一艇7人小組向海灘突擊，其中2艇在距離海岸160公尺處翻覆，有11人自行游上岸，另外3人落海傷勢嚴重。
孫常德表示，陸戰99旅2營6連官兵是在當日上午8點40分，以8艘突擊艇實施向岸突擊科目，在8點48分，大約距離岸邊160公尺處時，卻因為海象驟變、湧浪過大導致2艇翻覆，排除人為和機械因素。
根據調查，阿瑪勒．道卡度中士和陳志榮上士在9點10分左右，離岸20公尺處被岸上人員拖救上岸。至於上兵蔡博宇則是由S-70直升機搜索後，直到上午11點19分才在海面發現後，引導戒護艇在11點30分救援上岸。
孫常德表示，此次意外事故排除人為和機械因素，而環境部分，在事發時，海上風速達13節（約4級風），導致後方湧浪推擠而翻覆。
(中時電子報)
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